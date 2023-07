Atención: una acción popular podría suspender la millonaria licitación de la Cancillería para elaborar los pasaportes de Colombia

Sin embargo, especialistas creen que ha sido una jugada de la Cancillería para darle un aire de transparencia al proceso, ya que no se ha hablado de la comisión de un delito. Desde que se abrió la licitación se han hecho centenares de observaciones que supuestamente han sido corregidas, pero en realidad no ha sido así. Todos los caminos siguieron conduciendo a Thomas Greg y, por eso, los pliegos de condiciones se ajustaron a esta empresa como único oferente, según cartas enviadas por varias firmas que quisieron participar como IN Groupe, Mühlbauer ID Services GmbH y Cadena S. A.

El tribunal aún no se ha pronunciado. En todo caso, la primera millonaria licitación de la Cancillería podría terminar enredando al ministro Álvaro Leyva, quien ha delegado funciones en esta materia y no ha hecho seguimiento a la polémica que este asunto ha generado en meses. Si la acción judicial no frena el proceso, la adjudicación se hará el primero de agosto y el presidente Gustavo Petro tendrá que soportar que su Gobierno trabaje con Thomas Greg, empresa que tanto criticó en el pasado con duros calificativos, porque según su ministro de Relaciones Exteriores no hay más empresas que puedan elaborar los pasaportes colombianos.