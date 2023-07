Crece polémica por licitación para elaboración de pasaportes: se conocen nuevas cartas que hablan de favorecimientos

Después de suspender el proceso y reanudarlo con unos supuestos cambios, los oferentes insistieron en que la Cancillería no hizo modificaciones de fondo y, así como están las cosas, la única empresa que podrá cumplir con todos los requisitos es Thomas Greg & Sons, lo que en Colombia se llamaría un pliego sastre o hecho a la medida.

Uno de los que se pronunció fue IN Group, que a través de su representante legal dejó constancia del tema con una carta enviada al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con las observaciones al proceso de licitación de los pasaportes.

IN Group envió una carta a la Cancillería por el proceso de licitación para los pasaportes.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que todo se ha llevado de manera transparente y objetiva, según los principios de contratación.

Distanciamiento por Benedetti

Uno de los principales argumentos para tomar la decisión es que, “con posterioridad a la aceptación de dicha renuncia, el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda manifestó que no le es posible hacer entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto, debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionados con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con su cargo diplomático”, señala el decreto.

No obstante, llamó la atención que este decreto no estaba firmado por el canciller Álvaro Leyva. Según conoció SEMANA, el ministro se negó a firmar el documento al considerar que Benedetti no es una persona idónea para un cargo diplomático; incluso, lo llamó “drogadicto” en su momento.