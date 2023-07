La estruendosa derrota del tirano Daniel Ortega frente a Colombia: estas fueron sus maniobras secretas para pretender quitarle mar a Colombia

Ortega perdió varias elecciones, en 1990, 1996 y 2001, y cuando volvió al poder tenía claro que no quería soltarlo. Ganó en 2006, y en 2007 se le apareció la virgen. La Corte Internacional de Justicia, que había aceptado la demanda contra Colombia, comenzó en julio 7 las primeras audiencias. Para el recién estrenado Ortega, fue el momento perfecto y el enemigo perfecto. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe hizo el desfile de la independencia el 20 de julio en San Andrés. Y Ortega aprovechó para mandarse con toda y aseguró que se trataba de un enorme “desplante”. Para ese entonces, recuperar San Andrés y sus mares era la bandera de Ortega en Nicaragua, pero no su único interés respecto a Colombia.

Fue la petición de la “plataforma continental extendida” la que rechazó la Corte Internacional de Justicia este jueves. La decisión es considerada una de las mayores victorias del país en tiempos recientes. Por primera vez, no hubo disputas entre Gobiernos ni entre la izquierda y la derecha, sino que, como dijo el excanciller Julio Londoño Paredes, se trató de un triunfo de país y no se le puede adjudicar a ninguna persona o Gobierno en particular.

Ortega no tiene vergüenza. No tuvo ningún problema en poner a su mujer, Rosario Murillo, de vicepresidenta y darle poderes extraordinarios. No es un secreto que ella también manda, en un ambiente de esoterismo y fervor católico bastante particular. Tampoco ha visto lío en que sus seis hijos con ella derrochen el erario, como lo ha denunciado la oposición.