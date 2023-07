Video

¿Qué opina María Isabel? El triunfo frente a Nicaragua: ¿mérito de quién?

No han faltado voces que dicen que todo ocurrió gracias al gobierno Petro. Pero no es cierto. Desde el terrible fallo contra Colombia del 2012 de la Corte Internacional, los gobiernos Santos y Duque le trabajaron mucho a la defensa frente a la nueva demanda que nos metió Nicaragua en La Haya. Y aunque este gobierno cambió a los agentes negociadores, la línea de defensa básicamente continuó siendo la misma. De manera que este no es un triunfo de un gobierno, sino un triunfo de país.