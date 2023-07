El presidente Gustavo Petro viaja este viernes a Bélgica a la cumbre Celac-UE ¿Cuál es su misión en este viaje?

Tensiones

La propia organización de la cumbre fue objeto de tensiones. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció en una declaración en video la “falta de transparencia y la conducta manipuladora” de la UE. “Resta poco tiempo, pero aún no es demasiado tarde para evitar un fracaso”, advirtió.

No obstante, el experto Christopher Sabatini, del centro de análisis Chatham House, dijo que se sentirá “sorprendido si hay algo de sustancial más allá de, quizá, algunas declaraciones sobre medio ambiente (...) o de aumentar fondos para iniciativas de desarrollo”.

En su visión, el problema central es que “la CELAC no es realmente una organización. Carece de cualquier cuerpo institucional, no tiene estándares o marco normativo para la membresía, y no tiene posiciones comunes sobre nada sustancial”.