Si le han cobrado parqueadero de visitante en un conjunto residencial, esto podría ser ilegal

En las principales ciudades de Colombia los conjuntos residenciales se han convertido en los protagonistas del alojamiento urbanístico. Cada vez hay menos casas, lo que se traduce en menos espacio para los residentes, y uno de los espacios que se sacrifica es el parqueadero. En esos apartamentos los estacionamientos para los propietarios, en muchas ocasiones, se rifa, o en el peor de los casos, no hay un lugar para aparcar ningún tipo de vehículos.

Los colombianos tienen la costumbre de hacer visita en casa, y muchas familias salen en carro para hacer esas diligencias, pero, al llegar a esos conjuntos, les dicen que no hay lugar para visitantes, o si hay, pero todos están llenos. El tema es casi como una lotería y tiene una sorpresa, en algunos casos, para los que sí lograron aparcar, y es que les cobran por el estacionamiento.

La ley 675 del 2001, conocido como el Código de Propiedad Horizontal, reglamenta estos espacios, y aunque si bien pueden cobrarles a los visitantes por el estacionamiento, en caso de no hacerse bajo los parámetros legales, se puede incurrir en una irregularidad.

Lo anterior, se designa en los artículos 20 y 22 del Código de Propiedad Horizontal, pero, no determina, explícitamente, si las administraciones pueden, o no, cobrar por los parqueaderos para visitantes. No obstante, estos conjuntos sí pueden aplicar recargos por los estacionamientos, por el motivo que consideren, pero, deben cumplir con cierta normatividad.