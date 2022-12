¿Cómo quedarán las nuevas tarifas del Soat con la rebaja del Gobierno Petro?

A la expectativa se encuentran los conductores en el país por la hora y fecha en la que empezará a regir el decreto que fija la rebaja del 50 % para las tarifas del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat), que fue anunciada hace unas semanas por el Ministerio de Transporte, pero que todavía no ha sido sancionada por el presidente Gustavo Petro.

Este cambio en los cobros, que aplicará principalmente para motos de bajo cilindraje y para vehículos de transporte público, busca, según el Gobierno nacional, reducir la alta evasión que hay en este momento frente a este seguro, que es muy importante para garantizar la correcta atención de todas las víctimas de siniestros viales en el país.

Todo parecía indicar que desde este viernes empezaría a regir esta medida, sin embargo, aún no está sancionada, por lo que no se ha podido efectuar. Las personas que se dispusieron a comprarlo, se sorprendieron al escuchar que todavía no está en vigencia, pese a que ya pasó más de un mes desde que se indicó que sería una realidad. De esta forma, se revive el miedo de que termine siendo aplazada para el 2023.

La cifra de evasión del SOAT en Colombia supera el 47 %. - Foto: Getty Images

La urgencia de este cambio no es menor, ya que según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), aproximadamente el 47 % de los vehículos que transitan por las vías no lo tiene. En el caso de las motocicletas, el panorama es más alarmante y el porcentaje aumenta al 61 %. Adicionalmente, los propietarios de motos son los que más incumplen con la obligación de contar con la revisión técnico-mecánica.

Esta situación es muy delicada si se tiene en cuenta que solo en el 2021 hubo 7.238 víctimas mortales y más de 20.000 lesionados y, de acuerdo con el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez, a julio de 2022 en el país se presentaron cerca de 440.000 heridos, cifra que se duplicaría al finalizar el año. “Vamos a terminar el año por encima de 900.000 heridos”, advirtió.

En ese mismo periodo de tiempo se contabilizaron 4.440 muertos en accidentes de tránsito en las vías colombianas. Para finalizar el año, el líder gremial aseguró que lo más probable, lamentablemente, es que se registren cerca de 9.000 muertos. En esta crítica situación radica la importancia del Soat, pues es “una herramienta social” para la atención de estas víctimas.

¿Cómo quedarán las tarifas una vez se firme el decreto?

Tomando como referencia lo que se conoce hasta el momento en el borrador de decreto mostrado por el Ministerio de Transporte, las motos de menos de 100 centímetros cúbicos deberán pagar $207.000 y las que están entre 125 y 150 centímetros cúbicos deberán pagar $278.350 por su seguro.

Cinco páginas tiene el documento en borrador, en el cual, se desglosa el amparo y la cuantía del Soat para algunas categorías de vehículos y se manifiesta que el descuento aplicaría a partir del 15 de diciembre de 2022, aunque en días pasados, se había hablado del 1 de diciembre, lo que finalmente no se dio, debido a los trámites que se deben surtir para volver realidad la norma.

Para el caso de los vehículos de transporte público, la norma dice que autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal están entre los que harán parte de un rango diferencial por riesgo, en donde la cobertura de servicios médicos será hasta 300 salarios mínimos diarios legales vigentes

No obstante, las aseguradoras aún no han podido realizar el cálculo final para saber cómo quedarán estos cobros, ya que el decreto no ha sido firmado desde la Casa de Nariño, por lo que una vez más esto quedó en veremos.