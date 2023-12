Subsidio de arrendamiento en Colombia: ¿cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Enlace para consultar por internet el pago de Renta Ciudadana en el Banco Agrario

Para recibir el subsidio, la forma más sencilla es a través del Banco Agrario, la única entidad autorizada para realizar los pagos correspondientes. No obstante, si no se cuenta con una cuenta de ahorros activa, existe la opción de recibir el pago mediante giro en una oficina o corresponsal bancario, una alternativa para las familias no bancarizadas.