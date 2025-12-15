Finanzas
Supermercado en Colombia tendrá descuentos para los últimos días del año
Los usuarios deben revisar los diversos productos y servicios que ofrece el almacén.
Redacción Economía Revista Semana
Con la llegada de las celebraciones del 24 y 31 de diciembre, Makro anunció una de las jornadas de ofertas más esperadas por los hogares colombianos.
Desde el 12 hasta el 18 de diciembre, los clientes podrán encontrar en sus 21 tiendas todo lo necesario para preparar una cena navideña, con una serie de descuentos que divulgo el comercio.
Makro, uno de los principales supermercados del país, anunció su nueva estrategia comercial, en la cual busca que miles de personas puedan acceder a su portafolio de servicios.
“Este año, Makro se posiciona como el principal destino navideño del país, no solo para negocios gastronómicos, sino también para las familias que quieren abastecerse con productos frescos, deliciosos y accesibles”, destacó la marca. Bajo su mensaje, “Makro también es mikro”, la marca reafirma que su surtido, calidad y precios están al alcance de cada hogar colombiano.
Según las necesidades de los usuarios, la marca ofrece diversos rangos de descuentos, siendo los productos de uso diario y las proteínas los que contarán con ofertas llamativas.
Descuentos principales
- Vinos importados y espumosos, con descuentos de hasta el 25 %.
- Carnes frías de temporada, con promociones del 50 % en la segunda unidad en marcas.
- Frutas tradicionales de diciembre, como uvas, arándanos y manzanas, con descuentos de hasta el 25 %.
- Quesos y lácteos, ideales para tablas y entradas, con múltiples referencias al 25% de descuento.
“En esta temporada queremos que las familias vivan una Navidad deliciosa y sin complicaciones. En Makro, encontrarán todo en un mismo lugar, con precios que realmente se notan. Nuestro mensaje es claro: en Navidad lo mikro se vuelve makro”, afirmó Ximena Restrepo, gerente de marketing de Makro.
Modelo de negocio de Makro
Este supermercado ha sido uno de los mayores vendedores de productos al por mayor; sin embargo, en los últimos años ha buscado nuevos nichos de mercado con la venta de productos al detal, para poder competir en el sector de transacciones individuales.
La compañía sigue apostando por la atención personalizada, la eficiencia y la rapidez en áreas de carnes, panadería, charcutería y cafetería.
Makro hace presencia en el país desde el año 1995, ofreciendo una amplia gama de productos alimenticios y no alimenticios a precios competitivos para clientes profesionales, como minoristas, hoteles, restaurantes y el sector institucional.