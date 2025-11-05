Suscribirse

Economía

Vigilantes ya no podrán hacer de las suyas en conjuntos residenciales: ley les pone freno

Esto es lo que debe saber sobre las actuaciones de los vigilantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 5:09 p. m.
Dos mujeres miran desde una ventana en un complejo de apartamentos - Foto de referencia
Esto es lo que dice la ley de Propiedad Horizontal. | Foto: Corbis via Getty Images

Desde hace un buen tiempo, en Colombia se ha dado una creciente tendencia a residir en propiedad horizontal o en los conocidos conjuntos residenciales o apartamentos.

En este tipo de conjuntos o copropiedades normalmente existe la vigilancia privada. Es decir, se contrata una empresa de vigilancia la cual provee celaduría, cámaras de seguridad y otros elementos al conjunto.

La familia vivía en una casa del noroccidente de Bogotá. Los vigilantes del conjunto residencial encontraron al menor, mientras su mamá gritaba por ayuda.
Esto es lo que indica la norma sobre los vigilantes. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Recientemente, hubo un cambio importante para quienes trabajan en la vigilancia, dado que la reforma laboral incremento beneficios como recargos nocturnos, dominicales y festivos, por lo que recibirán más dinero por trabajar durante estos periodos.

Sin embargo, la ley de propiedad horizontal prohíbe algunas de las actuaciones y conductas en las que puedan verse inmiscuidos los celadores o vigilantes, contra propietarios e inquilinos de las urbanizaciones.

Contexto: ¿Los datos de los colombianos están en riesgo? Advierten problemas con la nube pública del país

La ley 675 de 2001 indica cuáles son las prohibiciones que se les debe imponer a los residentes que deben cuotas de administración o que tienen algún tipo de mora. Esta es una situación que suele ser muy común dentro de las copropiedades, dado que en todas existe algo denominado cuota de administración, que es un dinero que se paga de manera mensual.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales.
Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. | Foto: Montaje El País

La norma precisa que el retardo en el cumplimiento del pago de expensas causará intereses de mora que son equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera, sin perjuicio de que la asamblea general, con quorum que señale el reglamento de propiedad horizontal, establezca un interés inferior", indica la norma.

Contexto: La Dian comete excesos sobre los contribuyentes por buscar meta de recaudo

Pese a ello, aunque un residente se encuentre endeudado, los vigilantes, bajo ninguna circunstancia, podrán prohibir que retire sus pertenencias de la propiedad en caso de que se esté mudando. La regla también aplica para el administrador del conjunto residencial, que no podrá negar el permiso de sacar las pertenencias.

La mayoría de estos conjuntos tienen celadores y empresas de vigilancia. | Foto: 4Patas.com.co

De hecho, en la ley no hay ninguna norma que le permita a los administradores hacer algún tipo de retención sobre los bienes de la mudanza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía se prepara para entregar millonario contrato que tendría riesgos de transparencia, según la Procuraduría

2. Egan Bernal vive duro momento: salió ante cámara a “comunicar algo” bastante triste

3. Nieve, viento helado y temperaturas bajas: decenas de estados y millones de personas vivirán clima decembrino este fin de semana

4. TD Bank anuncia cierre de sucursales en el noreste de Estados Unidos: un cambio que inquieta a comunidades locales

5. La Fiscalía reveló la conclusión sobre las causas del ataque a Jaime Esteban Moreno: “Insignificante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

vigilantesConjuntos residenciales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.