Ojo: estos son los gastos que debería evitar hacer con su tarjeta de crédito

¿Qué gastos no se deberían hacer con la tarjeta de crédito?

Aunque las tarjetas se puedan usar casi en cualquier comercio, los expertos recomiendan no emplearlas, salvo en casos especiales. Es importante que siempre considere a la tarjeta como un dinero prestado y no como un activo , pues si tiene una falsa idea de dinero disponible, puede gastar sin mesura y acumular una gran deuda sin darse cuenta.