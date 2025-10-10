Bogotanos podrían sufrir el embargo de sus cuentas; conozca quienes serían afectados por la medida

Cada año, miles de bogotanos deben cumplir con el pago de los impuestos con el objetivo de disfrutar sus propiedades o vehículos y ayudar a financiar los proyectos de la ciudad.

Sin embargo, en los registros de la Secretaría de Hacienda se cuenta con el reporte negativo de los impagos de más de 169.000 personas, quienes no han realizado algunos de los pagos desde el año 2013 hasta la actualidad.

Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025. | Foto: Secretaría de Hacienda

Según la entidad, los ciudadanos presentan deudas en el impuesto predial, de vehículos, de Industria y Comercio (ICA), ReteICA y delineación urbana.

El objetivo de la iniciativa es poder contactar a los morosos y establecer mecanismos de diálogo para subsanar las deudas y recuperar el dinero que no ha ingresado a las cuentas de la ciudad, el cual es necesario para el desarrollo de las obras que se adelantan.

“Invitamos a todos los contribuyentes con deudas a ponerse al día con sus obligaciones y evitar procesos de cobro que pueden derivar en embargos de cuentas o bienes. A través del botón ‘Pagos Bogotá’ pueden cumplir con su obligación pendiente o agendar una cita con nuestros asesores para recibir atención personalizada y el detalle de su estado de cuenta. Estar al día con la ciudad nos beneficia a todos”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Por otro lado, según cifras dadas por la entidad, las deudas actuales de los ciudadanos se distribuyen de la siguiente manera:

Impuesto predial: con una deuda de impagos de $ 105 mil millones.

Vehículos: con una mora de $31 mil millones.

Industria y Comercio (ICA): con $17 mil millones.

Es importante destacar que las personas pueden conocer su estatus tributario por medio de los canales habilitados por las entidades de la ciudad. En estos se encuentran las fechas de pago y los pasos a seguir para recibir asesoría personalizada.

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos de Bogotá.

