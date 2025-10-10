Suscribirse

Bogotanos podrían sufrir el embargo de sus cuentas; conozca quienes serían afectados por la medida

Los impuestos son un pilar clave para poder financiar las obras de la ciudad.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 6:35 p. m.
La financiación de infraestructura vial es uno de los rubros que se atiende con el impuesto predial. Asimismo, las mejoras que se hagan en ese frente impactan el valor de los predios. Aún no está definida el alza que tendrá este gravamen en ciudades como Bogotá.
El impuesto predial es uno de los tributos con mayor porcentaje de deudas. | Foto: guillermo torres

Cada año, miles de bogotanos deben cumplir con el pago de los impuestos con el objetivo de disfrutar sus propiedades o vehículos y ayudar a financiar los proyectos de la ciudad.

Sin embargo, en los registros de la Secretaría de Hacienda se cuenta con el reporte negativo de los impagos de más de 169.000 personas, quienes no han realizado algunos de los pagos desde el año 2013 hasta la actualidad.

Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025
Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025. | Foto: Secretaría de Hacienda

Según la entidad, los ciudadanos presentan deudas en el impuesto predial, de vehículos, de Industria y Comercio (ICA), ReteICA y delineación urbana.

El objetivo de la iniciativa es poder contactar a los morosos y establecer mecanismos de diálogo para subsanar las deudas y recuperar el dinero que no ha ingresado a las cuentas de la ciudad, el cual es necesario para el desarrollo de las obras que se adelantan.

Contexto: Ojo, último día para pagar el impuesto predial en Bogotá: así puede cancelarlo

“Invitamos a todos los contribuyentes con deudas a ponerse al día con sus obligaciones y evitar procesos de cobro que pueden derivar en embargos de cuentas o bienes. A través del botón ‘Pagos Bogotá’ pueden cumplir con su obligación pendiente o agendar una cita con nuestros asesores para recibir atención personalizada y el detalle de su estado de cuenta. Estar al día con la ciudad nos beneficia a todos”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Contexto: Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

Por otro lado, según cifras dadas por la entidad, las deudas actuales de los ciudadanos se distribuyen de la siguiente manera:

  • Impuesto predial: con una deuda de impagos de $ 105 mil millones.
  • Vehículos: con una mora de $31 mil millones.
  • Industria y Comercio (ICA): con $17 mil millones.

Es importante destacar que las personas pueden conocer su estatus tributario por medio de los canales habilitados por las entidades de la ciudad. En estos se encuentran las fechas de pago y los pasos a seguir para recibir asesoría personalizada.

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos de Bogotá.

Recomendaciones de seguridad por parte de la Secretaría de Hacienda:

  • Las comunicaciones se enviarán por correo físico y electrónico, con un código QR para verificar su autenticidad.
  • También se enviarán mensajes informativos vía WhatsApp, desde la línea oficial +57 300 270 3002.
  • Los contribuyentes podrán usar el asistente virtual NovhA, disponible 24/7 en el WhatsApp 305 797 8608, para recibir información.
  • En total, se enviarán 166.226 notificaciones a personas naturales y 3.418 a personas jurídicas.

