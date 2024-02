¿Cómo actualizar el RUT por internet en 2024?

El Registro Único Tributario (RUT) es un documento que permite ubicar, identificar y clasificar a las personas o entidades; según su actividad económica, comercial o patrimonio, determinando si estas están obligadas a declarar o no impuestos ante el Estado.

Lo anterior significa que la persona natural y/o jurídica, tras sacar por primera vez este documento, presenta algún cambio en su actividad económica o en sus datos personales , debe registrar dichas novedades mediante una actualización, para que estas queden consignadas y no se presente ningún tipo de inconveniente.

De igual manera, la entidad enfatiza en que para la actualización del RUT no se debe realizar ningún pago, al igual que no se requiere tener una cuenta de ahorro o corriente para llevar a cavo este proceso. No obstante, enfatiza que se debe actualizar la información contenida en dicho documento, a más tardar un mes después del hecho que genera la actualización.