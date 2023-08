¿Cómo hacer la Declaración de Renta 2023 si se es trabajador independiente?

Cada año, millones de colombianos revisan el calendario tributario, y revisan si deben, o no, presentar la declaración de renta, recursos que recauda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Es por esto que para este año, se han dispuesto muchas herramientas para que las personas consulten si tienen que tributar, así como ayudas para presentar, adecuadamente, la información y liquidación de la misma.

Este puede ser un problema particular para los trabajadores independientes, quienes también están obligados a presentar su declaración de impuestos, independientemente de su actividad. Recuerde que la labor no determina si debe presentar esta tributación, o no, esto lo determinan los siguientes umbrales: