Economía

Declaración de renta | Qué pasa cuando tiene saldo a favor, cómo solicitarlo y hasta cuándo puede reclamarlo ante la Dian

Los ciudadanos deben verificar si cuentan con saldo a favor tras presentar el trámite.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 11:04 p. m.
Las personas pueden contar con un dinero extra y no conocer el proceso para reclamarlo. | Foto: Getty Images

Desde hace algunos días las personas naturales del país iniciaron los trámites para la presentación de la declaración de renta. Por medio de la presentación de los documentos de los movimientos económicos del año pasado, las personas realizan la presentación a la Dian, para esta determiné si debe cancelar algún valor o si, por el contrario, se cuentan con un saldo a favor.

En primer caso, las personas deben contar con la asesoría necesaria para poder presentar la declaración siguiendo los lineamientos de la entidad.

Contexto: Declaración de renta 2025: cédulas que deben presentarla entre el 25 y el 29 de agosto

Cuando el contador o la entidad le notifique que cuenta con un saldo a favor, lo primero que se deberá realizar es presentar formato 1220, el cual es el documento que dará inició a la reclamación del dinero.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. | Foto: 123 Rf

“La radicación se realiza a través del Servicio Informático de Devoluciones, si el solicitante cuenta con firma electrónica. Si no tiene firma electrónica, debe radicarla en forma manual.El trámite para generar la Firma Electrónica puede ser realizado en cualquier momento. Una vez la tenga puede ingresar al Servicio Informático de Devoluciones para radicar la solicitud de un saldo a favor originado en las declaraciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios”, señala la Dian.

Se debe añadir que la Dian es la encargada de señalar los valores con los que cuenta y las formas y tiempos en los cuales puede recibir los mismos. En ningún caso los ciudadanos pueden determinar el monto al cual pueden acceder.

“Los contribuyentes o responsables podrán solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor que se liquiden en las declaraciones tributarias, a más tardar dos (2) años después del vencimiento del término para declarar. Esto, siempre y cuando no hayan sido previamente utilizados, o desde la fecha de ejecutoria, si se trata de liquidación oficial”, destaca la entidad.

Contexto: Qué es la declaración de renta sugerida en 2025: para qué sirve y a quiénes aplica

¿Qué es la declaración de renta?

La declaración de renta es un documento importante y que se debe radicar cada año ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por cierto tipo de contribuyentes que superen los topes definidos para el año fiscal a declarar, que en este caso es el 2024.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. | Foto: Montaje: El País

Los topes que se consideran para la obligación de declarar incluyen: ingresos anuales, patrimonio bruto al 31 de diciembre del año gravable, consumos con tarjeta de crédito, consignaciones bancarias, compras y consumos totales. Si un menor supera alguno de estos límites, se encuentra obligado a declarar.

Noticias relacionadas

Declaración Dinero DIAN

