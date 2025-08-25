Suscribirse

Economía

Heredar también implica declarar: lo que debe saber sobre la renta de personas fallecidas y sucesiones en 2025

Los familiares del causante deben presentar la información financiera a las autoridades.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 12:32 a. m.
Trámites en línea. (AP Photo/Elise Amendola, File)
Trámites en línea. (AP Photo/Elise Amendola, File) | Foto: AP

Cuando una persona fallece se deben realizar una serie de trámites en los cuales se cumplan todos los requerimientos que exige la ley para este tipo de situaciones.

Uno de los trámites que se debe realizar es presentar la declaración de renta de las personas fallecidas en el año contable anterior o de los ciudadanos que murieron, pero su sucesión sigue en curso, ya sea por problemas legales o por no poder llegar a un acuerdo.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian.
La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. | Foto: 123 Rf

En primer caso, las leyes del país señalan que el procedimiento debe ser presentado por medio de los herederos del causante, si el mismo, no dejó alguno, deberán ser sus familiares más cercanos los que realicen la presentación.

Para los procesos de sucesión es fundamental contar con el visto bueno de la Dian, la cual certificará que la presentación del trámite se realizó de manera correcta y siguiendo los lineamientos que exige la entidad.

Contexto: Declaración de renta 2025: cédulas que deben presentarla entre el 25 y el 29 de agosto

Hay que añadir que si una persona no presenta la declaración tendrá que asumir las multas que dictamina la entidad para cada uno de los casos. Si no de cumple el trámite, la sucesión no continuará y tendrá que en muchos casos iniciar el proceso nuevamente.

Las personas deben contar con asesoría jurídica y financiera para poder cumplir con los criterios que se tienen, además, el desconocer la norma no lo librará de las sanciones.

“Cuando no se haya iniciado el proceso de sucesión ante notaría o juzgado, es posible solicitar la inscripción o actualización del Registro Único Tributario (RUT), para lo cual los herederos de común acuerdo podrán designar a uno de ellos como representante de la sucesión. Esto se hace a través de un documento autenticado ante notario o autoridad competente, y se entiende como presentado bajo la gravedad del juramento. En este documento se deberá manifestar que el nombramiento es autorizado por los herederos conocidos“, señala la Dian.

Contexto: Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

¿Cómo saber si debe presentar la declaración de renta en 2025?

La entidad también cuenta en su plataforma los montos que sirven de base para determinar si una persona debe declarar renta.Además, dispone de una serie de indicaciones en las cuales se señala quiénes no deben cumplir con la obligación.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. | Foto: Montaje: El País

En primer caso se destaca que no están obligadas a declarar renta en 2025 las personas que no sean responsables de IVA, tengan un patrimonio igual o menor a $211.793.000, ingresos anuales inferiores a $65.891.000, compras totales iguales o menores a ese mismo monto(considerando efectivo, débito o crédito)y movimientos bancarios iguales o menores a $65.891.000.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro y envía más barcos de guerra al Caribe

2. Filtran decisión final de Millonarios con el futuro de Leo Castro: en Argentina lo quieren

3. Nicolás Maduro arremete contra Álvaro Uribe Vélez. Esto le dijo

4. Maduro se deshace en elogios a Putin en medio de despliegue militar de Estados Unidos. “Hermano de Chávez, padrino de Maduro”

5. Petro contesta a congresista norteamericano que arremetió por su apoyo a Maduro: “Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DeclaraciónfallecidoDIAN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.