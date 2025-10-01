Impuestos: este viernes finaliza el plazo para el pago de la tercera cuota del impuesto predial en Bogotá

Cada año, los propietarios de predios en Bogotá deben cumplir con el pago del impuesto predial, el cual brinda los recursos para que las instituciones de la ciudad puedan ejecutar las obras necesarias y los programas establecidos en la actual administración.

Desde hace algunos años, la Secretaría de Hacienda habilitó un sistema de pago por cuotas, mediante el cual las personas pueden diferir el costo total del impuesto en cuatro pagos.

Este viernes, 3 de octubre, se cumple el plazo para el pago de la tercera cuota que debe ser abonada por los ciudadanos que se acogieron a la medida.

“Es importante que los ciudadanos que se hayan acogido al pago por cuotas de su impuesto predial hagan la contribución antes del próximo viernes. De lo contrario, tendrán que hacer el pago de sus cuotas acumuladas, más los intereses generados por el no pago oportuno de esta cuota”, indicó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

Por medio de la página web de la entidad, las personas pueden descargar los recibos de pago para realizar sus aportes en los tiempos establecidos para cada cuota.

Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025 | Foto: Secretaría de Hacienda

Cabe recordar que las personas pueden solicitar la revisión del valor a pagar por medio de los canales de atención con los que cuentan las entidades de la ciudad.

Cada año, los contribuyentes deben verificar que los datos plasmados en el recibo sean correctos y correspondan a su predio, el estrato y la zona donde se encuentra ubicado.

¿Cómo descargar el recibo de pago?

Los contribuyentes deben ingresar a la ‘Oficina Virtual’ de la Secretaría Distrital de Hacienda, dirigirse a la opción ‘Consultas’ / ‘Obligaciones pendientes’ / ‘Cupones’ y generar su cupón de pago. Es fundamental habilitar las ventanas emergentes del navegador para completar el proceso.

Una vez dentro del sistema, las personas podrán realizar el pago por medio del sistema PSE o con tarjetas de crédito y débito. Además, en diversas entidades bancarias de la ciudad se puede realizar el pago de manera física y obtener los soportes necesarios ante cualquier eventualidad.

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos de Bogotá

¿Cuándo es la próxima fecha de pago del impuesto predial por cuotas?

El próximo 5 de diciembre vence el plazo para el pago de la última cuota del impuesto predial 2025. Los usuarios pueden descargar su recibo de pago a través de la ‘Oficina Virtual’, ingresando con su usuario y contraseña.