FINANZAS
La razón por la cual miles de decoraciones para diciembre no salieron a la venta para los colombianos
Dentro de los productos había objetos decorativos, confecciones y flores artificiales con valores superiores a los $1.230 millones.
Mediante operativos simultáneos de control en Bogotá y Cali, y en el marco de la denominada estrategia anticontrabando de fin de año, implementada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron aprehendidas mercancías extranjeras por valor superior a los $1.230 millones, representadas en confecciones, textiles, cacharrería, artículos tecnológicos y objetos decorativos.
Los operativos se centraron en la aprehensión de mercancías que ingresaron de forma irregular al territorio aduanero nacional y no contaban con los documentos de importación válidos.
El director de Gestión de Fiscalización de la DIAN, Luis Adelmo Plaza Guamanga, señaló que “el volumen y la magnitud de esta operación confirman la presencia de redes que pretenden inundar el mercado nacional con mercancía de origen extranjero sin cumplir los requisitos legales. Durante las verificaciones se constató la ausencia de documentos de importación, razón por la cual se procedió a su aprehensión”.
Las intervenciones adelantadas por la DIAN se llevaron a cabo con la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional y el resultado evidencia el alcance económico del golpe propinado a estructuras dedicadas al contrabando de confecciones, textiles y artículos decorativos.
En Bogotá
En la capital del país, el amplio despliegue operativo se llevó a cabo en 14 puntos estratégicos de la ciudad de manera simultánea, donde se realizaron inspecciones físicas y documentales a bodegas y establecimientos con presunta actividad de riesgo aduanero.
Se aprehendieron 939 bultos de mercancía extranjera, compuestos por confecciones y flores artificiales, con avalúo comercial superior a $1.200 millones.
En Cali
Alternativamente en Cali, se adelantó allanamiento y registro por parte de la DIAN. La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales y servidores públicos con funciones de Policía Judicial, se incautó de 386 bultos de mercancía extranjera, que incluían cargadores para celular, power banks, auriculares, cables USB, ventiladores portátiles, extensiones de suministro de energía, sartenes, cacharrería, productos de maquillaje, flores y follaje artificial; con valor calculado en $30 millones.
Estas acciones de control hacen parte del plan de intervención de fin de año para combatir el contrabando, proteger el comercio legal, las finanzas públicas, evitar afectaciones a la competitividad empresarial y la industria nacional, al comprometer la estabilidad del comercio formal.
La DIAN anunció que durante la temporada decembrina continuará intensificando los controles en bodegas, depósitos y centros de distribución.