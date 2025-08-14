Suscribirse

Ojo al calendario, más de 4.000 bogotanos en riesgo de perder beneficios por no pagar el predial por cuotas

Hace pocos días venció el pago de la segunda etapa.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 2:49 a. m.
La financiación de infraestructura vial es uno de los rubros que se atiende con el impuesto predial. Asimismo, las mejoras que se hagan en ese frente impactan el valor de los predios. Aún no está definida el alza que tendrá este gravamen en ciudades como Bogotá.
La financiación de infraestructura vial es uno de los rubros que se atiende con el impuesto predial. Asimismo, las mejoras que se hagan en ese frente impactan el valor de los predios. Aún no está definida el alza que tendrá este gravamen en ciudades como Bogotá.

Los bogotanos que deben realizar el trámite del pago del impuesto predial en Bogotá cuentan con la opción de pago del impuesto por medio del sistema alternativo de cuotas.

“Los contribuyentes que se acogieron al SPAC, a través de la declaración presentada el pasado 9 de mayo de 2025, accedieron al beneficio de pagar su obligación tributaria en cuatro cuotas iguales, sin intereses. Sin embargo, el incumplimiento en las fechas establecidas puede generar la pérdida de este beneficio”, destaca la Secretaría de Hacienda.

El distrito ha presentado planes para incentivar el pago de impuestos en Bogotá
El distrito ha presentado planes para incentivar el pago de impuestos en Bogotá

El mismo se desarrolla por medio de 4 pagos a lo largo del año en los cuales las personas pueden aliviar la cifra a pagar y cumplir con el tributo de una manera más fácil.

El pasado 8 de agosto de 2025, se venció el plazo para el pago de la segunda cuota para los ciudadanos que se inscribieron a esta modalidad. La Secretaría de Hacienda le recordó a los bogotanos que deben cumplir con el calendario de pagos y no caer en intereses generados por el impago.

Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025
Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025

“Si el ciudadano que se haya acogido al pago por cuotas de su impuesto predial no logra ponerse al día antes del vencimiento, deberá cancelar la cuota pendiente más la siguiente, junto con los intereses diarios por mora”, señala la Secretaría de Hacienda.

Próximas fecha de pago

  • Tercera cuota: 3 de octubre de 2025.
  • Cuarta cuota: 5 de diciembre de 2025.

Para realizar estos dos últimos pagos las personas deben descargar el volante de pago, el cual puede ser presentado en diversas entidades bancarias del país. En dicho momento, por medio de la oficina virtual, las personas podrán verificar el número de cuotas según el historial de cada ciudadano.

Debido a que ya se han cumplido diversas fechas de pago para los impuestos de la capital del país, las entidades encargadas iniciaran acciones de notificación para los contribuyentes que han incumplido con los pagos.

“La entidad señaló que se interpondrán acciones en las cuales notificará a 1.807 contribuyentes que no realizaron el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA), régimen común, correspondiente al segundo bimestre de 2025, así como a 4.052 contribuyentes que se acogieron al pago por cuotas del predial y que no cancelaron la primera cuota en la fecha establecida”, destacó la Secretaría de Hacienda.

Por medio de los portales de la entidad, las personas pueden conocer el estado de su situación tributaria y ponerse al día con los pagos.

