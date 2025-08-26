Suscribirse

Finanzas

Predial: estas son las consecuencias de no cumplir con el pago del impuesto predial

Miles de personas deben cumplir con el pago del impuesto en los próximos meses.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

27 de agosto de 2025, 12:43 a. m.
En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.
El tributo es una obligación para miles de personas en el país. | Foto: iStock

El predial es un impuesto el cual debe ser cancelado por los dueños de las propiedades en el país, cada año por medio de las alcaldías locales se dan a conocer los recibos para cada una de las zonas.

A lo largo de los 12 meses del año, los ciudadanos cuentan con diversas alternativas de pago que van desde la cancelación del monto total hasta la suscripción al modelo de abono por cuotas.

A pesar de las alternativas que dan las instituciones del país, muchas personas no realizan el pago y se enfrentan a sanciones que pueden afectar no solo su estabilidad financiera, sino, además, el futuro del predio al cual está suscrito el impuesto.

Novedoso método para incentivar la cultura de pago de los habitantes de la capital antioqueña lanzó la Alcaldía de Medellín
En materia tributaria se cuenta con algunos beneficios tras el pago el predial. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Para las personas que no cumplan con la obligación se dispondrá de unas sanciones para los morosos. En primer caso, se podrán presentar una serie de intereses moratorios por cada uno de los días en los cuales no se ponga al día con el compromiso.

De manera adicional, con el paso de los años se pueden iniciar procesos legales que conllevarían el embargo de los bienes o impedimentos para los dueños de los predios.

Contexto: Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

Hay que señalar que el paz y salvo del pago del impuesto predial es necesario para poder realizar diversos trámites, como lo son el inicio de sucesiones o la venta del inmueble.

Cuando la persona que aparece como titular en el recibo de pago no realiza las contribuciones que tiene bajo su responsabilidad, podría enfrentar procesos adicionales.

Por la otra orilla, los ciudadanos deben estar atentos a los tiempos que han pasado para solicitar la prescripción del pago si consideran que tienen derecho al mismo.

Para solicitar este proceso, las personas deberán contar con la cédula de identidad, el certificado de tradición y libertad y los papeles que acrediten que el mismo pertenece a uno o más ciudadanos.

¿Qué se paga con lo recogido por el pago de los impuestos y cuáles son los beneficios para los ciudadanos?

Por medio de las diversas alcaldías se comparten las obras o proyectos que se realizan con los pagos que han realizado las personas en los últimos meses.

En la mayoría de los casos, los mandatarios de las ciudades presentan las propuestas para su administración y los procesos de financiamiento que se dispondrán para dar cumplimiento a cada uno de los proyectos.

Contexto: Ojo, último día para pagar el impuesto predial en Bogotá: así puede cancelarlo

Hay que señalar que los contribuyentes cuentan con una serie de beneficios, los cuales se reglamenten por medio del Estatuto Tributario que aplica a nivel nacional.

Pago de impuestos en Medellín
El pago oportuno evita la imposición de sanciones. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

En el caso de las personas que viven en Bogotá puedan tener un beneficio con la declaración de renta 2025, que actualmente se está presentando por parte de los ciudadanos.

El artículo 257 del Estatuto, le da la oportunidad a los contribuyentes, de hacer un cruce con lo que aportaron solidariamente en el Distrito, al pagar el impuesto predial o el de vehículos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinDefensa exige liberación de 34 militares en Guaviare y lanza advertencia a secuestradores: “Emplearemos todo el Estado”

2. Este es el octavo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’; error lo dejó por fuera de la competencia

3. Colombiano rompió histórico récord internacional: lo piden a gritos para que vaya al Mundial 2026

4. Dodgers al límite: la inesperada transformación de Betts que podría decidir el título divisional

5. Video captó batalla campal de pasajeros a bordo de un crucero en alta mar por insólita razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

predialSancionesimpuesto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.