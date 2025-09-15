Predial: se acerca importante fecha para los contribuyentes de Bogotá con el fin de evitar caer en la lista de morosos

La Alcaldía de Bogotá tiene una modalidad desde hace algunos años al poner a disposición de los ciudadanos el pago del impuesto predial mediante un sistema alternativo de cuotas, el cual permite diferir el pago del tributo en cuatro etapas.

En los primeros meses del año, los contribuyentes que optaron por este sistema realizan la inscripción a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda.

Para tal fin, la entidad estableció cuatro fechas a lo largo del presente año, en las cuales los propietarios deben realizar el pago de las cuotas correspondientes y así evitar ser reportados en la lista de morosos o sufrir sanciones por el incumplimiento del tributo.

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos de Bogotá

A pesar de que las dos primeras jornadas de pago ya pasaron, no todos los usuarios que se acogieron a este sistema han cumplido con las cuotas, razón por la cual se busca incentivar a los bogotanos a ponerse al día con esta obligación.

¿Cuándo es la próxima fecha de pago del impuesto predial por cuotas?

El próximo 3 de octubre vence el plazo para el pago de la tercera cuota del impuesto predial 2025. Los usuarios pueden descargar su recibo de pago a través de la Oficina Virtual, ingresando con su usuario y contraseña.

Se debe señalar que la cuarta cuota deberá pagarse el próximo 5 de diciembre, fecha límite para estar al día y así evitar complicaciones con las autoridades distritales.

El paz y salvo del impuesto predial es fundamental para la realización de diversos trámites. Por otro lado, los ciudadanos pueden presentar reclamaciones ante las entidades correspondientes en caso de detectar alguna anomalía en el pago de sus impuestos.

Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025 | Foto: Secretaría de Hacienda

Importancia del impuesto

Según las autoridades distritales, los recursos recaudados se destinan a financiar servicios y obras públicas esenciales, como la infraestructura vial, la educación, la salud, la seguridad y el mantenimiento de espacios públicos.