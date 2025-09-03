Secretaría de Hacienda de Bogotá: de esta manera se buscará el pago de los impuestos en la ciudad

La Secretaría de Hacienda de Bogotá emitió un nuevo pronunciamiento sobre los usuarios que no han cumplido con los pagos del impuesto predial y vehicular correspondientes a la vigencia del año 2025 y a periodos anteriores.

La entidad comunicó que, durante la primera semana de septiembre, se estableció contacto directo con 1.062.398 contribuyentes que presentan mora en el pago del impuesto predial y de vehículos de 2025. Estas obligaciones tenían como fechas límite de pago el 11 y el 25 de julio, respectivamente.

Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025 | Foto: Secretaría de Hacienda

“El monto de la deuda de estos contribuyentes asciende a más de $1,2 billones, por lo que el llamado a la ciudadanía es a ingresar al botón Pagos Bogotá, consultar el estado de su obligación y realizar el pago en línea o descargar el recibo para cancelar en ventanilla en las entidades autorizadas para el recaudo”, destaca el comunicado.

Los procesos de comunicación con los usuarios que no se han puesto al día con sus obligaciones se llevarán a cabo por medio de mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico, cartas físicas y llamadas telefónicas.

A través del portal web de la entidad, los ciudadanos encontrarán las líneas oficiales mediante las cuales se realizarán estos llamados. Además, se contará con mecanismos de verificación que las personas pueden implementar para no caer en manos de terceros que intenten aprovecharse de la situación.

El no pago de los impuestos puede derivar en procesos judiciales, los cuales tienen como consecuencia el embargo de las cuentas y bienes de los propietarios.

“Si todavía no ha pagado su impuesto predial o de vehículos 2025, lo invitamos a que lo haga y evite que su deuda se incremente por intereses de mora. Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro. Ingrese al botón Pagos Bogotá y póngase al día con sus obligaciones. Nuestra ciudad avanza si todos cumplimos con el pago de impuestos”, indicó Luis Fernando Granados Rincón, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos de Bogotá. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Cabe señalar que las cinco localidades con mayor número de contribuyentes en mora del impuesto predial 2025 son Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy. En cuanto a los estratos socioeconómicos, los mayores niveles de incumplimiento se registran en el estrato 2, seguido por los estratos 3 y 4.