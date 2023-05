El proyecto plantea una renta irrisoria para las personas que no sumen las semanas.

Reforma pensional: advierten que personas con menos de 1.000 semanas cotizadas ‘llevarían del bulto’, ingresos no alcanzarían para una vida digna

La reforma pensional sigue siendo una de las discusiones más álgidas en el país, es de recordar que ya fue radicada en el Congreso de la República el pasado 22 de marzo de 2023. Expertos alertan que quienes cuenten con menos de 1.000 semanas cotizada de pensión sería gravemente afectadas.

La Ministra de Trabajo, Gloria Gloria Inés Ramírez Ríos reunida con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. - Foto: Ministerio de Trabajo

El analista Julio César Iglesias explicó que “en Colombia la gran mayoría de trabajadores (sobre todo los de bajos ingresos) no alcanzan a cotizar ni 1.000 semanas cuando llegan a la edad de pensión”, y en promedio, los que ganan un salario mínimo, apenas acumulan 519 semanas.

Por tal motivo, se habla de una renta vitalicia, que es un paso mensual de una mesada pensional, pero cómo la pensión con el mínimo o la renta vitalicia irrisoria son ingresos de dinero muy bajas no alcanzaría para cubrir los gastos mínimos de una persona, teniendo en cuenta el alto costo de vida que hay en Colombia, pese a que ya haya bajado.

El Congreso retomó las sesiones ordinarias que irán hasta el 20 de junio. En ellas se espera debatir la ley de sometimiento y las reformas a la salud, la laboral y la pensional. - Foto: Foto: Colprensa / El País

Por ejemplo: en el caso de las mujeres, que tengan 150 semanas, que coticen con Colpensiones recibirán una mensualidad de $18.990, y con el RAIS será de $17.669; para aquellas que tengan hasta 300, recibirán con Colpensiones $36.041 y con el RAIS $34.480.

Las que hayan completado 450 semanas, obtendrán con Colpensiones $51.977 y con RAIS $52.368; mientras que quienes tengan 600 obtendrán del primero $66.692 y del segundo $74.946; para el caso de quienes acumulen 750 será de 80.951 y $101.077, respectivamente, y para quienes posean 900 serán mesadas de $94.095 y $129.815, en su orden.

En el caso de los hombres, quienes posean 150 semanas, tendrán un bono de $22.589 con Colpensiones y de $21.018 con el RAIS; y los de 300 será de $42.871 con el primero y $41.014 con el segundo.

Cuando han acumulado 450 semanas, obtendrán $61.827 con el fondo de pensiones estatal y de $62.292 con el régimen; si son 600, con el primero recibirán $79.652 y $89.148; pero si son 750 serán $95.921 y $120.231, en el mismo orden, y finalmente quienes han cotizado 900 semanas serán beneficios de $111.926 y $154.415, respectivamente.

Esto, según contó, sirve “para alimentar la narrativa de que esta reforma incrementa la ‘cobertura’”, y explicó que hoy las devoluciones de saldos se reciben desde los 57 años (mujeres) y 62 (hombres).

“Con la reforma, ya no habrá devoluciones sino estas rentas vitalicias. Pero no serán entregadas desde los 57 o 62 sino desde los 65 años. En otras palabras, a las mujeres les tocará esperar 8 años adicionales para comenzar a recibir algún beneficio pensional. En forma de mesadas miserables”, manifestó. Mientras que para los hombres serán tres años adicionales de espera.

Gustavo Petro, pide que “el pueblo trabajador” salga a defenderla y les plantea un desafío a los sindicatos

En su discurso este 1 de mayo, desde el balcón de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su propuesta de reforma pensional.

“Lo que hemos propuesto garantiza la pensión. El pueblo trabajador, a veces tan joven que cree que nunca llegará el momento de hablar de la pensión, cree que es un asunto de los viejos, y es un asunto de la juventud”, dijo el presidente.

El mandatario señaló que le apuesta a “garantizar que los tiempos permitan una vejez digna, tranquila, que la mamá pueda sobrevivir después de la muerte del papá, garantizar que el tiempo libre sea el factor fundamental de la riqueza de una sociedad”.

“Aquí tenemos una discusión de fondo, ¿en qué consiste la riqueza? Hay quienes hasta este momento creen a pie juntillas que la riqueza no es más sino el acumulado de bienes poseídos por una buena persona. Hay otra corriente de pensamiento que cree que la riqueza es la cantidad de tiempo libre que puede tener una persona. Por eso el movimiento obrero, en todo el mundo, está buscando no dejar aumentar el tiempo para pensionarse. Miren Francia, está buscando cómo se acorta la jornada de trabajo, miren Europa. Ahora Chile acaba de decretar por ley, con la derecha siendo mayoría, una rebaja de la jornada laboral. ¿Qué significa? Que hay más tiempo libre. Ese tiempo libre significa riqueza de una sociedad. El tiempo libre es el nuevo medidor de la riqueza, no las tantas cosas que podemos guardar en una alacena”, señaló Petro.

Presidente de la República Gustavo Petro convocó al pueblo el dia de los trabajadores a marchas y que lo acompañaran al discurso desde el balcón de la Casa de Nariño Petro saludando Bogota mayo 1 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Cuando hablamos de pensiones, hablamos de ello”, añadió el mandatario, quien pidió que el “pueblo trabajador” salga a defender la reforma pensional.

Además, habló de la función de los sindicatos. “Si algunos líderes sindicales aún creen, como en tiempos del neoliberalismo, que el sindicato no es para defender los derechos del pueblo trabajador, sino que la función de un sindicato, por ejemplo, es para hacer negocios (...) el pueblo trabajador no va a estar al lado de las reformas sociales”, señaló Petro.