Los retos y beneficios de trabajar como freelancer en cualquier parte del mundo

Uno de los cambios que ha vivido recientemente el mercado laboral, en especial desde la pandemia, se dio con la llegada de la modalidad freelancer o trabajador autónomo, con el cual las personas ya no dependen de un contrato a término fijo o indefinido con las empresas y simplemente se desarrollan por trabajos o proyectos en los que deben cumplir ciertas metas, sin estar comprometidos a un cumplir un horario laboral.

El confinamiento que trajo consigo la época de la covid-19, que ya se dio por superada en muchos países, les enseñó a muchas empresas y trabajadores que no es necesario ir todos los días a una oficina y estar sentados ocho horas en un puesto, para realizar las labores que les corresponden. El auge ha sido tal, que hoy en día esta costumbre ha venido en declive, dando paso a la independencia y a la libertad laboral.

Por lo menos así se puede comprobar en el Freelancer Study 2022, elaborado por Freelancermap, una plataforma que conecta la oferta y la demanda de mercado laboral, y en el que se recogen las percepciones de más de 2.600 trabajadores autónomos en 79 países, entre ellos regiones de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia.

De acuerdo con este informe, hoy en día los freelancers buscan más ingresos (49 %) y flexibilidad en las horas de trabajo (47 %). Estar con la familia y tener más tiempo para desarrollar proyectos personales, son dos de las razones por las que los trabajadores prefieren esta modalidad laboral.

“Debido a la gran demanda y los bajos recursos, convertirse en un profesional independiente, especialmente en la industria de la tecnología, está casi libre de riesgos en estos días. Cuando comencé a trabajar por cuenta propia en 2012, solía ser mucho más difícil obtener un buen proyecto y trabajar en él a largo plazo”, dijo Sebastian Dracopol, gerente de proyectos y productos que hizo parte del estudio.

Este profesional agregó que “la adopción generalizada del trabajo remoto ha sido muy útil, ya que ha permitido a los trabajadores autónomos ser independientes de la ubicación. Existe una gran posibilidad de presenciar el comienzo de una edad de oro para el trabajo autónomo remoto, como debería ser”.

Entre los puntos buenos de esta forma de empleo autónomo, el estudio destaca que muchos de los encuestados encontraron en el dinamismo del freelance una oportunidad para retarse profesionalmente. A ello se suma que esta modalidad les ha permitido aumentar sus ingresos mensuales hasta cinco veces, obteniendo mayor rentabilidad que cuando eran asalariados.

“Los trabajadores independientes en línea ya son, sin duda, un gran porcentaje de la fuerza laboral mundial. Con este despertar de las posibilidades del trabajo remoto y la madurez de internet, también llega la oportunidad. Estas oportunidades dan opciones a todos. Opciones que las generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar que fueran posibles. Creo sinceramente que estas nuevas opciones están aquí para cualquiera que esté dispuesto a tomarlas. El futuro es autónomo”, dijo Joel Sousa, quien también hizo parte de este análisis.

El Freelancer Study 2022 también muestra que actualmente el 83 % de las personas que se dedican a esta modalidad son hombres, mientras que apenas el 17 % son mujeres. Así mismo, el 72 % cuentan con niveles educativos de pregrado, el 3 % de posgrado y el 3 % cuentan apenas con el bachillerato. La gran mayoría se desarrolla en el sector de las TIC, seguido por el bancario y financiero y en tercer lugar se ubica el de motivación y coaching.

“Los resultados de nuestro estudio muestran que el estado de ánimo entre los autónomos es positivo y que el mercado de proyectos se ha estabilizado y seguirá creciendo. La crisis del coronavirus parece superada. Los políticos y los gobiernos ahora deberían mejorar las condiciones marco para los trabajadores autónomos. De este modo, las empresas pueden beneficiarse más rápidamente de los conocimientos de los expertos autónomos, una piedra angular importante para la competitividad y la innovación”, concluyó Florian Baumann, jefe de marketing de FreelancerMap.

Entre los puntos negativos, los consultados señalaron que destaca que es necesario saber demarcar el límite entre la vida personal y laboral, ya que no tener un horario puede convertirse en un arma de doble filo. Aunado a esto, no tener proyectos o clientes fijos implica que no todos los meses serán buenos en cuestión de ingresos, por lo que se vuelve crucial ser estratégicos a la hora de manejar las finanzas del negocio.