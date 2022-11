Ojo: esto es lo que se debe tener en cuenta para triunfar en el sector tecnológico

Las compañías han sido impactadas por las tendencias digitales de la actualidad, que han creado oportunidades en la industria TIC la cual demanda perfiles profesionales adaptados al mundo globalizado.

Por su parte, el sector de las TIC en Colombia está valorado en aproximadamente $8.200 millones de dólares y está conformado por alrededor de 11.000 empresas.

Pero, sin embargo, el talento aún presenta oportunidades de desarrollo, pues de acuerdo con cifras de MinTIC, para el 2025 el país tendrá un déficit de 200.000 profesionales.

Qué tener en cuenta para cerrar la brecha

John Howard, VP Country Manager de SoftServe Colombia, aseveró al respecto que es fundamental contar con ciertas habilidades técnicas y blandas para triunfar en el mercado de las TIC e incorporarse en este mercado laboral con potencial crecimiento.

El experto consideró que la primera habilidad clave es dominar un lenguaje de la programación, dado que es la base para el desarrollo de software a través de algoritmos y códigos que se ejecutan en los ordenadores.

Además, es importante desarrollar competencias digitales para desenvolverse en el mundo TI. Usualmente, se maneja gran cantidad de información en diferentes plataformas y se debe ser estratégico para su correcta gestión y análisis.

Por otra parte, el dominio de un segundo idioma potencializará el desempeño del profesional. El campo laboral del mercado TIC es muy extenso y diverso, sin embargo, el inglés está presente en su gran mayoría, por lo que dominarlo se ha convertido en un factor importante en la carrera de los programadores.

Recursivos e innovadores

Según un estudio de Gartner, para finales del 2022 se espera un incremento de 11.5% en el uso de herramientas de software empresarial, lo cual representa para las empresas del sector, una oportunidad única para formar profesionales que puedan responder a los retos del mundo hoy.

Por su parte, el experto aseveró que se debe ser recursivo para afrontar los desafíos que se presentan y para ofrecer soluciones creativas a los mismos. Finalmente, es importante mantener una mentalidad de crecimiento, dado que ante un mundo globalizado, es necesario tener profesionales que busquen mejorar constantemente sus habilidades y conocimientos.

Las compañías buscan ser cada vez más innovadoras en aras de sobresalir en el mercado y ser más competitivas, para esto, contar con un talento humano altamente capacitado facilita el logro de dicho objetivo.

Las mujeres

Por otra parte, la participación de la mujer en puestos de liderazgo en carreras asociadas con tecnología continúa siendo un reto a nivel global; sin embargo, poco a poco más empresas se suman a reconocer el talento sin distinción de género.

Raquel Jácome, Vertical Lead de Creatividad en PGD Latam, aseveró que “en mi experiencia laboral he sentido que como mujeres tenemos que ganarnos el lugar. Nuestro talento no es reconocido desde el principio y, además, hay un techo de cristal al cual se llega hasta cierto punto, de ahí en adelante, las mujeres no podemos seguir creciendo”.

Así como las empresas contratan a los mejores candidatos para formar parte de sus equipos, los profesionales deben buscar organizaciones con las que se sientan identificados y donde puedan crecer tanto personal como profesionalmente.