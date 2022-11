En esta temporada de final de año, pilas con los fraudes en las compras online

Llegó la temporada de fin de año, diciembre y las compras navideñas, cuando muchas personas hacen sus compras de forma online.

En este aspecto, hay que tener en cuenta que el acelerado crecimiento del eCommerce en los diferentes canales de venta online en Latinoamérica trae consigo la necesidad de tomar diversas medidas de seguridad para reducir el índice de fraude, especialmente en el canal móvil que obliga a los comercios a implementar estrategias de administración eficientes y efectivas, al mismo tiempo que intenta evitar inversiones innecesarias.

Es que el canal móvil garantiza una experiencia personalizada para el consumidor, quien valora la conexión entre el mundo online y el mundo físico. En dicho espacio, la comodidad, facilidad y mejores ofertas son tres de las razones por las que cada vez más gente se decanta por comprar en Internet. El nivel de adopción de los usuarios de las compras online ha ido incrementando durante los últimos años.

De acuerdo con un informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) sobre el comportamiento del comercio electrónico en Colombia durante el segundo trimestre de 2022, las ventas en línea llegaron a 13,5 billones de pesos, es decir, tuvieron un crecimiento de 53,3 % respecto al segundo trimestre de 2021, cuando llegó a 9.95 billones de pesos.

Cuidado con los ciberdelincuentes

En ese orden de ideas, como ir de compras por la Red ha pasado a ser una actividad ampliamente aceptada por el método de compra de artículos, los compradores online también se convertirán en el público objetivo de los cibercriminales para perpetrar sus ataques.

Hay que tener en cuenta que los ciberdelincuentes están continuamente lanzando ataques a uno o a todos los aspectos de la información del comprador: tarjetas de crédito, números de identificación de las cuentas personales de banca online, o cualquier otro dato personal.

Según datos de Google Trends, se sugiere que el interés de los usuarios de Internet por estos eventos de ofertas y descuentos se duplicó en los últimos 5 años y las ventas suelen aumentar un 107% en todo América Latina.

Esa atracción creciente de parte de los usuarios y la enorme cantidad de solicitudes durante dichas fechas, han tenido como consecuencia la aparición de defraudadores, que buscarán intervenir en las operaciones para conseguir dinero o datos personales.

Por el lado de Trend Micro, dieron a conocer los diferentes tipos de ataque que incluyen ataques Blackhat SEO; estos implican la búsqueda de resultados de temas de actualidad como gadgets u otros, pueden estar contaminadas con el fin de dirigir a los usuarios a sitios maliciosos.

Por ejemplo, las estafas, presentadas como promociones online, con timos, tratan de engañar a los usuarios para convertirlos en víctimas de sus planes maliciosos, de modo que puedan conducirles al robo de información, datos financieros e, incluso, al propio dinero.

En un reciente rastreo antispam se encontró una oferta para el próximo Black Friday (día en el que tradicionalmente se inaugura la temporada de compras navideñas) a través de un dominio sospechoso.

También está el secuestro de sesiones. Los usuarios que realizan sus compras mientras están conectados a redes inseguras se están poniendo en riesgo de padecer este tipo de ataque, que implica el rastreo a través de redes de determinados tipos de información como credenciales bancarias, y utiliza dicha información para hacerse pasar por usuarios y ejecutar acciones.

Con cuidado

Es que los compradores no tienen que estar indefensos ante estos ataques, sin embargo, pueden implementar las siguientes medidas de seguridad que comparte Trend Micro y utilizar soluciones que les permitan evitar convertirse en víctimas.

Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, usualmente no lo es. Es importante ser cuidadoso con los correos electrónicos no deseados y no hacer clic en ningún enlace. Si de igual forma se quiere ingresar a esa tienda, es mejor escribir la URL en el navegador.

Por otra parte, realice compras solo en sitios que comienzan con “HTTPS” en la barra del navegador, que significa que son seguros; compre aplicaciones solo en las tiendas oficiales, como Apple Store y Google Play.

Además, use passwords seguros y únicos en cada sitio que visite, no utilice redes públicas de wifi para realizar compras; mantenga su sistema operativo y softwares actualizados, asegúrese que su computador y smartphone tengan instalados antivirus pertenecientes a compañías reconocidas, y revise su cuenta bancaria para asegurarse de no tener movimientos sospechosos o inusuales.