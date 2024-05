MinTrabajo abrió vacantes de empleo y pagan hasta $9 millones: hay puestos para distintos ámbitos

‘¿Cuál es su aspiración salarial?’: esta es la respuesta que debería dar

El portal Alfa Psicología destaca la importancia de evitar respuestas como “No sé”, ya que la falta de conocimiento o la evasión del tema no son opciones favorables. A menudo, se evita esta pregunta por temor a no acertar y, como resultado, no ser contratado debido a ofrecer un valor por encima o por debajo de lo esperado.