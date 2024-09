Silvestre Dangond ofrece trabajo en una de sus empresas en Miami; hay tres requisitos claves

Silvestre Dangond anuncia ofertas de empleo en una de sus empresas

Uno de los negocios del cantante oriundo de Urumita está inmerso en el mundo de los motores en Estados Unidos, y de hecho, recientemente, anunció el perfil de trabajador que está buscando para su empresa Take the key, en Miami.

En la publicación de la cuenta oficial de Instagram de la empresa escribieron: “Te estamos buscando. Take the key busca asistente administrativa. Aplica ahora mismo”.

¿Por qué Silvestre Dangond creó una empresa de venta de carros en Estados Unidos?

El cantante de vallenato, que reside en la ciudad de Miami, recalcó que en esa ciudad “es mejor tener carro que tener vivienda, porque si no, no puedes hacer nada” , por lo que en eso vio la oportunidad de crear negocio, para así, ayudar a los demás a comprar carro, sobre todo a quienes no tienen crédito.

Y agregó: “Desde chiquito me gustan los carros, y todo el tiempo supe que iba a tener un negocio independiente a la música, y no solo uno, varios. Así lo he declarado: desde los 40 a los 55 me dedicaré a ser empresario”.