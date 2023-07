Tome nota: las cinco cosas que no se deben decir en una entrevista de trabajo

Conseguir trabajo no es fácil. Esta tarea, según los expertos, debe ser tomada tan en serio como un trabajo mismo. Lograr esta meta exige compromiso, dedicación y, sobre todo, constancia, ya que dar con una vacante acorde a las capacidades de cada uno no es tan sencillo como parece.

Encontrar un empleo puede tardar -en promedio- seis meses, según el análisis de los expertos, razón por la cual recomiendan en primer lugar no desesperarse y crear una agenda en la que se especifiquen los lugares a los cuales se van a presentar, las fechas en las que se radican las hojas de vida y el posible estado de cada convocatoria.

Ahora bien, en caso de que alguna de las postulaciones avance y se llegue a una posible entrevista de trabajo, se habrá cumplido apenas la mitad de todo el proceso. Después de esto viene otro factor clave: la entrevista de trabajo.

La buena presentación, tener una correcta expresión a la hora de hablar y conocer a fondo la empresa a la que se aspira son algunos factores a tener en cuenta. Generar una buena impresión es fundamental para ganar terreno en la búsqueda de alcanzar esta meta. No obstante, siempre será intimidante tener al frente a alguien que indague sobre la vida personal.

En ese sentido, el portal Hubspot reveló las cinco cosas que no se deben decir en una entrevista de trabajo:

¿A qué se dedica la empresa?: Es de suma importancia investigar antes acerca del puesto de trabajo, de la historia, valores y objetivos de la compañía. Si se hace esta pregunta, puede denotar desinterés.

Mi último trabajo fue horrible: Esta es una señal de poco profesionalismo, sin importar que tan mala ha sido la experiencia en el anterior trabajo, y el reclutador podría creer que el postulante es conflictivo o que no tiene mucho interés de comprometerse con la compañía.

Me siento muy nervioso: No se trata de fingir durante la entrevista, pero sí estar calmado. Si alguien no puede lidiar con un poco de presión y no tiene confianza en su desempeño, hará perder el interés de la empresa.

Estoy dispuesto a tomar cualquier reto: La buena disposición es una señal que admiran los reclutadores, pero todo en su justa medida, pues “cualquier empleo”, lo que, por automático, muestra poco compromiso con el perfil del puesto o con los verdaderos intereses de la empresa.

Lo dice en mi currículum: Aunque toda la información sobre la experiencia laboral y académica está en el currículum, aún así habrá aspectos en los que se debe profundizar de manera verbal.

Consejos básicos para una entrevista de trabajo

1. Entender bien el perfil que busca la oferta y tener claro las capacidades que se pueden aportar desde lo profesional.

2. Conocer a fondo las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo, según las perspectivas de la empresa.

3. Tener claro y apuntar las capacidades y aspectos de la vida personal y laboral a resaltar.

4. Practicar con alguien de confianza y apuntar a cualquier serie de preguntas atípicas que se puedan presentar durante la entrevista.

“Al final cada candidato será recordado por un máximo de 3 palabras, esto se debe a que la psicóloga debe realizar varias entrevistas y procesar decenas y a veces centenas de CVs. ¿Cuáles quieres que sean las palabras con las que se acuerden de ti?”, dijo Hester Borm.