Bogotá 2030: ¿habrá guerra por el agua?

Es el año 2030 y lo que comenzó en el 2024 con un racionamiento de agua semanal por el bajo nivel de los reservorios que surtían la ciudad, lentamente se convirtió en una sequía prolongada y caliente que acabó con casi toda la vida del altiplano. Los cerros tutelares que siempre fueron verdes, ahora parecen gigantescas dunas desérticas y de sus centenarios pinos, eucaliptos y arrayanes ya no queda ni el recuerdo.

La guerra por el agua devastó todo a su paso. Al comienzo del conflicto hubo problemas de salud pública, falta de higiene y dificultades para la agricultura y la industria. Las peleas entre comunidades, grupos étnicos y clases sociales dentro de la ciudad no se hicieron esperar y miles terminaron desplazados de sus hogares al tener que huir en busca de recursos hídricos en lugares apartados.

Tarde entendieron los clubes sociales que no había que desperdiciar el agua regando los verdes prados de sus campos de golf, hoy reducidos a yermos areneros; tarde descubrieron los administradores de los edificios multifamiliares que no había que lavar las enladrilladas fachadas en plena emergencia ambiental; tarde comprendieron los ciudadanos que había que ahorrar agua en la ducha, la cocina y el lavado de la ropa; tarde los gobiernos se dieron cuenta que había que crear planes de conservación de los recursos naturales. Todos podían ayudar y no lo hicieron. La sed les pasó factura.