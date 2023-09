¿Cómo está innovando el sector asegurador? Estas son las tendencias

Con esta postura coincidió Eduardo Garduño, Head Reinsurance of Caribbean & Andean Region - Swiss Re Colombia, para quien la “industria de seguros está actualizando sus procesos y creando eficiencias que permiten mayor agilidad en la respuesta a los clientes”.

Juan Camilo Neira, director del Departamento de Riesgos y Seguros de la Universidad Externado; y Eduardo Garduño Mejía, Head Reinsurance of Caribbean & Andean Region - Swiss Re Colombia. | Foto: Semana

Grandes retos

Uno de los grandes retos del sector, según Neira, es poder informar a la ciudadanía de una manera acertada sobre los beneficios que obtienen a la hora de adquirir una póliza. “Mucha gente no conoce los productos, otras personas no se aseguran porque creen que es muy caro, y porque no hay una confianza clara, ante el desconocimiento de las cifras”, sostuvo.