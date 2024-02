¿Cuáles serían los posibles impactos de la reforma a la salud en los pacientes de enfermedades huérfanas? Esto dijeron los expertos en Takeda Expo 2024

Las investigaciones también han sido claves. El doctor Carlos Andrés Portilla, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (ACHOP), manifestó que “se debe destacar el trabajo de los equipos clínicos y las redes de salud que han construido una infraestructura no solamente física, sino académica para respaldar a los pacientes”.

Un salto al vacío

Los Centros de Atención Primaria

Diego Gil, además, comentó que frente al modelo de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPs), propuesto por el Gobierno, hay algunos retos. “La mayoría de las problemáticas de un paciente con una enfermedad huérfana no se pueden resolver en un centro de atención primaria, ya que sería someter a los pacientes a un riesgo elevado. Debe haber una articulación entre la atención primaria y la mediana y de alta complejidad”, enfatizó.

María Juliana Rodríguez, presidente del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología (SCC), señaló que no hay claridad sobre el funcionamiento de estos centros de atención para responder a las necesidades de los diferentes pacientes. “Los Centros de Atención Primaria refuerzan las patologías de mayor prevalencia que impactan en otra población. Pero no los veo para atender una enfermedad huérfana”, aseveró.

El doctor Jaime Ocampo, presidente de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología 2024-2025 (ACAAI), por su parte, indicó que en enfermedades huérfanas habría una oportunidad en los CAPs para “identificar a los pacientes que tienen recurrentemente un problema que no se soluciona”.

La doctora Rodríguez resaltó que en el país sí hay acceso a pruebas diagnósticas, el problema es “sensibilizar al público y a los actores del sistema sobre las enfermedades raras”. “Si no tenemos sensibilización sobre el diagnóstico, no vamos a solicitar las pruebas y eso en un CAPs no se logra”, agregó.