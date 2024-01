Estas son las apuestas de Coca-Cola Femsa por la sostenibilidad y la inclusión en Colombia

La ejecutiva explicó que Coca-Cola FEMSA Colombia también es consciente de que no pueden ser una compañía ciento por ciento sostenible si no garantizan la inclusión, diversidad e igualdad. “Por eso no limitamos nuestra política a la igualdad de género, sino que buscamos integrar personas cada vez más diversas”. Todos estos esfuerzos han dado frutos, por ejemplo, en la planta de Barranquilla se adaptaron las unidades en la línea de producción para los colaboradores con dificultades de movilidad.