Estas son las iniciativas de Colgate-Palmolive para un planeta más sostenible

Los residuos sólidos se han convertido en un problema con un impacto global, local y transversal a la responsabilidad social de las empresas. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2021 la región América Latina y el Caribe generó 216 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales solo se recicló el 4,5 por ciento.

Frente a ese escenario, Colgate Palmolive Colombia se ha dado a la tarea de contribuir a la lucha contra el cambio climático mediante el aprovechamiento de los residuos sólidos. Bajo la iniciativa We Care We Smile, han convertido la planta de Cali y su bodega en Palmira en instalaciones True Zero Waste, una certificación de la organización Green Business Certification Inc (GBCI) que los cataloga como empresa que reutiliza y reincorpora responsablemente los residuos.

Las acciones implementadas en estas sucursales han traído grandes resultados. Desde 2017 hasta 2022 redujeron a 2.000 toneladas el envío de residuos a rellenos sanitarios, disminuyeron en un 20 por ciento el costo de disposición de tonelada y tuvieron ganancias de más de 200.000 dólares por gestión de residuos.

En 2022, el 98,2 por ciento de sus residuos generados en la producción industrial se reusaron, reciclaron o reincorporaron a procesos de toda la cadena de suministro. Para María Jimena Mejía, gerente de seguridad industrial y medio ambiente de Colgate Palmolive Colombia, la meta es clara: “Cero residuos a relleno sanitario a nivel global”.

Su compromiso con el medio ambiente se enfoca en cuatro cuatro pilares: conservación del agua, transición energética, reúso de los desechos y mejora de los empaques. De esta forma, la compañía busca “el balance cero de agua a 2030, es decir, reusar toda el agua que sale como desperdicio en procesos internos; y que toda la energía provenga de fuentes renovables a 2025 para mejorar la huella de carbono”, explica.

Colgate-Palmolive avanza de cara a los retos que plantea el cambio climático. Por eso tiene una hoja de ruta encaminada a obtener el ciento por ciento de electricidad renovable para sus operaciones globales a 2030, balance neto y convertirse en una empresa con cero emisiones de carbono a 2040.

Otro de los propósitos es mantener la certificación True Zero Waste y continuar con las iniciativas de aumentar el porcentaje de material reciclado en los empaques y la capacidad de tener empaques ciento por ciento reciclables, reusables o compostables para el 2025.

*Este contenido fue elaborado en colaboración de Colgate-Palmolive Colombia