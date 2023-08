¿Qué tan conscientes son los consumidores colombianos del impacto de su huella en el planeta?

A. Á.: No creo que esa sea la solución porque, insisto, hay que entender los servicios ecosistémicos. La ganadería, por ejemplo, no es necesariamente un problema. El problema es que está metida dentro de una estructura de ganadería extensiva, que no respeta los ecosistemas. Si hacemos una actividad ganadera con modelos silvopastoriles y que no sea extensiva, bienvenidas la leche y la carne.