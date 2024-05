Con Somos Sostenibles la Cámara de Comercio de Bogotá sigue apostándole a la sostenibilidad empresarial

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Descarbonización y Acción Climática realizada por la CCB en 2023, el 66,3% de las empresas están familiarizadas con el concepto de cambio climático, pero solamente el 28,2% entienden el concepto de descarbonización y otro 20,9% comprende la carbono neutralidad. Asimismo, se encontró que el 64,5% no conoce ninguna norma o política pública asociada al cambio climático de las que tiene el país; el 80,7% de las empresas no ha medido su huella de carbono; y el 78,8% afirma que no cuenta con un programa o plan para disminuir su impacto ambiental.