Coworkings gratuitos en Bogotá: ubicaciones, horarios, requisitos y link para acceder

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) habilitó espacios gratuitos de coworking y salas de reuniones, e informó de sus ubicaciones, servicios que pueden brindar y requisitos para acceder.

La estrategia busca impulsar el emprendimiento y facilitar el crecimiento de negocios en la ciudad.

Atención, Suba: los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá, ahora en el SuperCADE de la localidad

Ante los altos costos de los arriendos en la capital del país, la CCB habilitó nuevos espacios para los emprendedores, empresarios y ciudadanos que necesitan un lugar adecuado para trabajar o reunirse sin asumir gastos adicionales.

La entidad especificó los servicios que ofrece a la ciudadanía en estos coworking.

Zonas de coworking con escritorios compartidos

con escritorios compartidos Salas de reuniones equipadas

Conexión a internet

Espacios adecuados para trabajo individual o en equipo

¿Quiénes y cómo pueden acceder?

Emprendedores

Pequeños empresarios

Ciudadanos con ideas de negocio

Personas que necesiten espacios formales para reuniones

Es clave estar inscrito en el sistema de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Getty images

La CCB fue enfática en que este servicio solamente estará disponible para aquellos clientes que al menos estén adelantando sus trámites de constitución. Los representantes legales y propietarios matriculados en la entidad comercial este año también pueden acceder.

No es posible hacer uso de estos espacios sin previo aviso; la entidad habilitó por cada uno de los tres puntos disponibles un sitio en su página web en el cual se hace la reserva de forma virtual.

Los interesados deberán ingresar al portal oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá y allí consultar la disponibilidad, elegir la sede, el horario y reservar el espacio.

Aquellos que necesiten este servicio deben hacer la reserva con anticipación y tener en cuenta las siguientes condiciones.

El servicio es gratuito, pero está sujeto a disponibilidad.

Las salas de reuniones tienen tiempos limitados de uso.

Es obligatorio respetar horarios y normas del espacio.

Puede haber control de acceso según el perfil del usuario.

Ubicaciones, horarios y link para acceder a los coworkings

Sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB): Avenida El Dorado o calle 26 #68D-35, piso 2.

Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Una sala de trabajo colaborativo con capacidad para cuatro personas.

Dos puestos de trabajo individual.

Aquí se puede hacer la reserva en la Sede Salitre.

Sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB): Calle 67 # 8-32/44.

Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Dos puestos de trabajo individual

Aquí se puede hacer la reserva en la Sede Chapinero.

Sede Norte de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB): Carrera 15 #94-84.