Reforma a la salud: ¿cómo afectará el nuevo sistema a los pacientes?

Mientras la iniciativa espera a sus correspondientes debates en el Congreso de la República , el presidente Petro anunció que ha solicitado la implementación inmediata de su modelo de salud en las EPS de carácter público. “Eso significa que con la Superintendencia de Salud y la Nueva EPS, comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe. La Constitución lo ordena y as leyes lo pretenden”, dijo el mandatario.

La medida, uno de los pilares de la polémica reforma, generó controversias en distintos sectores, que han expuesto sus reservas sobre los alcances de los cambios en el sistema de salud que impulsa el mandatario. Para Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, el presidente Petro “puede implementar la atención primaria, prevención y promoción establecidas en la Ley 1438 de 2011″. No obstante, sobre eliminar la intermediación financiera de las Entidades Promotoras de Salud, “no puede interferir en aquellas EPS que no estén bajo el control del Estado porque hay normas vigentes y no se pueden violar”, concluyó.