Los planes complementarios de salud están en vilo por la reforma al sector, ¿qué esperar?

El año 2024 arrancó con una noticia que podría ser interpretada como un revés empresarial, pero que también representaría una muestra de los cambios que vendrían con la reforma a la salud. La EPS Sura anunció que no comercializará más su plan complementario, es decir, no recibirá nuevos afiliados para este servicio, pero seguirá atendiendo a los que ya lo tienen.

Sura es la tercera EPS más grande del país, con 5 millones de afiliados, y no explicó los motivos de su decisión, aun cuando sí dijo que seguirá ofreciendo sus demás planes voluntarios, que incluyen medicina prepagada y seguros de salud. La alerta se prende porque la reforma a la salud que se tramita en el Congreso no solo pretende transformar las EPS, sino también el esquema de funcionamiento de los planes voluntarios de salud. Estos ya no podrían seguirse apalancando en el sistema de salud general (Plan de Beneficios en Salud –antiguo POS–), sino que tendrían que hacerlo de forma independiente.