Atentos: Sura lanzó alerta en Colombia; no ofrecerá su plan complementario a nuevos usuarios

El anuncio de Sura que preocupa a pacientes en Colombia

La compañía anunció, a través de una comunicación a sus clientes y empleados, que desde el pasado 18 de diciembre no estará permitido comercializar el plan complementario EPS SURA, ya sea en la modalidad familiar o colectivo, con fechas de inicio de vigencia igual o superior al 1 de enero del 2024. “Será posible comercializar esta solución tanto para familiares o colectivos nuevos, con inicio de vigencia hasta, máximo, el 31 de diciembre del 2023.

Aseguró que las personas que ya tienen plan complementario, tendrán garantizada la prestación habitual del servicio y no tendrán ninguna modificación en el mismo. Sin embargo, luego del primero de enero, los nuevos clientes no tendrán acceso a este plan. Afirman que los afiliados actuales podrán tomar la decisión de renovarlo o no, a través de los asesores autorizados Sura.