Foros Semana

Foro Gestión de residuos: un debate urgente para Colombia

“Los residuos requieren un manejo diferente y debemos empezar a hacerlo. Pero como en Colombia no hay un buen uso de suelo, no hay disposición, no hay infraestructura adecuada, entonces esto perjudica también la labor de los recicladores, que es sumamente importante", alertó el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa.

Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / Publicaciones Semana

