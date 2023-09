26 años sin Lady Di: se revela por primera vez grabación en que la princesa cuenta sobre la decepción de Carlos cuando nació Harry

Pero el tiempo no apaga la fascinación por esta bella aristócrata de ojos azules, una verdadera rosa de Inglaterra, que se convirtió en la mujer más famosa del mundo y en una estrella que la realeza no ha vuelto a producir jamás tras su “boda del siglo” con el heredero al trono de Inglaterra, en 1981.

En ese momento, el libro resultó tan perturbador, que muchas librerías decidieron no venderlo , algo que no habría pasado si se hubiera sabido que Diana había sido la fuente principal.

Las grabaciones se dieron a conocer in extenso en 2017, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de la llamada Princesa del Pueblo y se lanzó el documental Diana; In her own words, publicado en 1992.