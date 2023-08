Kate Middleton estuvo de fiesta con la supuesta amante de su esposo William y su marido

Los chismes fueron lanzados en 2019 por la revista estadounidense InTouch, lo cual causó revuelo mundial, dado que la pareja tiene fama de ser muy bien avenida y no querría seguir el ejemplo de Carlos y Diana, los padres de William.

La historia tomó fuerza cuando Giles Coren, un respetado periodista del diario The Times, tenido como el más serio del Reino Unido, dijo en Twitter: “Sí, hay un romance. No he leído el artículo (de InTouch), pero sé del amorío. Todo el mundo lo sabe”.