La sorpresiva actuación de Kate Middleton en Eurovisión

Kate Middleton hizo parte del video pregrabado que abrió el show en Liverpool, con una pieza creada especialmente para ella por Joe Price y Kojo Samuel y que se integró a la actuación de la Kalush Orchestra, de Ucrania, ganadora del concurso el año pasado. En este clip también tomaron parte artistas como Joss Stone (con quien alguna vez se le rumoró un romance a William) y Andrew Lloyd Webber.

Al igual que durante todas las jornadas del certamen, ese país, azotado actualmente por la guerra, estuvo presente durante toda la velada. Ello por los sentimientos de solidaridad que despierta en todas partes desde que la Rusia de Vladimir Putin lo invadió, pero también porque esta edición debió haberse realizado allí tras haber ganado en 2022. La actual contienda bélica lo impidió.

La actuación de Kate fue grabada en el Salón Carmesí del Castillo de Windsor. - Foto: via REUTERS

De hecho, el vestido azul de Jenny Packham, una de sus casas favoritas, que lució fue un homenaje a esa nación, pues es el mismo tono de su bandera, en la cual se combina con el amarillo.

La actuación de Kate fue captada en el Salón Carmesí del Castillo de Windsor, la sede real en funciones más antigua del mundo, que data del siglo XI. De acuerdo con los expertos en realeza británicos, parece que hubiera querido hacerle un homenaje a la Reina Madre, bisabuela de su marido, pues esa era su estancia preferida entre todas las del recinto. Así mismo, eligió como aderezo unos aretes de zafiros y diamantes que pertenecieron al joyero de la que fuera el miembro más longevo de la familia real, pues vivió 101 años.

En las instantáneas, captadas por el fotógrafo Alex Bramall, la princesa de Gales aparece sentada al piano y rodeada de los textiles suntuosos, pinturas históricas, grandes piezas de artes decorativas y candelabros de oro, característicos de este gran palacio, considerado por la reina Isabel como su verdadero hogar, mucho más que el Palacio de Buckingham.

Aquí se puede ver la presentación de Middleton:

Esta no era la primera vez que Kate mostraba su talento en el piano. Ya lo había hecho en 2021, cuando organizó el concierto de Navidad Royal Carols: Together at Christmas, durante el cual interpretó For those who can’t be here, de Tom Walker.

Gracias al piano, Kate tiene otra cosa en común con su suegra, Diana de Gales, quien también era una muy buena intérprete del instrumento. La propia reina Isabel decía que era una pianista subestimada y no hay que buscar mucho en las redes sociales para toparse con un video de la célebre reina de corazones tocando piezas clásicas.

Unos 160 millones de espectadores contemplaron la gran final de Eurovisión, en la cual participaron 23 países. A la postre, la cantante Loreen, de Suecia, no solo se quedó con el premio, sino que pasó a la historia como la primera mujer en ganar dos veces el concurso.

En esta competencia, el ganador se elige por medio de la votación de los países participantes. En este caso, Loreen obtuvo 583 puntos, con una fuerte competencia de Finlandia. Ucrania impresionó con sus 243 puntos.

La sueca Loreen pasó a la historia como la primera mujer en ganar dos veces el festival. - Foto: AP

La aparición de Kate fue una de las notas amables de Eurovisión, que se inició el 9 de mayo. De todas maneras, no estuvo exento de polémicas y la más sonada se dio cuando la organización decidió no permitir que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hablara durante una de las veladas.

Según los directivos, ello podría dar paso a que el concurso se politizara, razón que una parte de la opinión no recibió con agrado. El propio mandatario no ocultó su decepción, pues le pareció que hubiera sido mejor elegir una sede cercana a Ucrania, como Polonia, para que sus compatriotas pudieran asistir, en compensación porque no pudieron ser los anfitriones.