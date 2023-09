Alejandra Giraldo se fue de Colombia y dejó Noticias Caracol por un tiempo; viajó a cumplir “sueños”

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo?

“¿Por qué me las quité? Porque hace tres años fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren. Hace seis años comencé con unos síntomas que no tenían explicación, que eran muy extraños y que no me dejaban tener una vida del todo normal”, precisó Alejandra en Instagram.