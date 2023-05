¿Amigas o rivales? Laura Acuña habló de su relación con Alejandra Azcárate

Cuando se trata de hablar de mujeres que dan de qué hablar en la televisión colombiana, saltan inmediatamente a la palestra Laura Acuña y Alejandra Azcárate. Ambas han protagonizado las páginas más controversiales de la prensa del entretenimiento en los últimos años, tal como ellas mismas lo reconocen.

En ese camino, claro está, no han faltado las rivalidades y las polémicas que ellas han sostenido con otras colegas y no son pocos los que se imaginan cómo sería un rifirrafe entre estas dos mujeres que se caracterizan por su carácter fuerte, por decir lo que sienten y por su inteligencia, a lo cual se agrega su incontestable belleza, con que han cautivado a miles de seguidores. ¿Existió algún antagonismo entre ellas?

Alejandra Azcárate habló del escándalo de la avioneta en que se vio involucrado su esposo, Miguel Jaramillo. - Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

El mito quedó resuelto con la última edición de La sala de Laura Acuña, el programa de la presentadora y actriz santandereana en YouTube, en el cual la invitada fue justamente Azcárate, quien le concedió una entrevista muy característica de ella: sin tapujos.

“No somos amigas, somos colegas desde hace muchísimos años, nunca me he sentado en su mesa, ella no ha ido a mi casa, no hemos salidos de rumba, nos hemos visto en eventos sociales”, dijo Acuña, con lo cual resolvió un aspecto que a muchos les causa curiosidad.

Aquí se puede ver el programa:

Eso sí, Laura Acuña admitió que tienen cosas en común. “Yo también he sido bastante imprudente, a veces (...) y creo tener experiencia en estos campos minados”, expresó refiriéndose a las polémicas que ha vivido, “unas porque uno se las busca, por pendejo, porque a uno le pareció chistosísimo en ese momento y resulta que no era tan chistoso”.

Como se recuerda, hace algunos años, Azcárate estuvo en el ojo del huracán por un comentario sobre la gordura que duró varios días en los medios.

Pero su lío más recordado es el escándalo de una avioneta que había alquilado su esposo, Miguel Jaramillo, y que resultó involucrada en un caso de narcotráfico. Fue el caso que la llevó a revelar: “vengo de recorrer los sótanos del infierno”, cuando las cosas se aclararon en favor de Jaramillo, que la hizo aún más famosa.

Acuña reveló el consejo que le dio a Azcárate cuando el lio de la avioneta. - Foto: Instagram: @lauraacunaayala

Para la actriz, modelo, presentadora y humorista, conocida por su stand up comedy Descárate con Azcárate, fueron días turbulentos, en que todos los días era bombardeada por la prensa.

Al respecto, Laura Acuña reveló en su programa que, por los días del escándalo, le escribió a su colega para darle un consejo: “Alejandra, quédate callada. Si hay algo que refutar, ese no es el medio. Porque la gente se va a poner feliz de lo que te está pasando. No les des ese gusto”.

A su vez, Alejandra recordó que la tuvo muy difícil, pues hiciera lo que hiciera, siempre sería juzgada desfavorablemente. Por eso, efectivamente, decidió guardar silencio y recogerse con su familia. Este lío no era lo mismo que otros, en que pudo salir a dar disculpas si se equivocó, pues de describió como una persona noble.

Acuña también calificó en términos de “maravillosa” a Azcárate, quien acudió a la cita acompañada de su perrita Mariposa, de quien dijo que siempre tiene que advertirle a la gente, donde quiera que van, que su mascota es “toda una experiencia”.