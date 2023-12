Amparo Grisales se sube al escenario de “Yo me llamo” para cantar y sorprende con la interpretación de un tango. ¿Hizo erizar al público?

Amparo se sube a cantar

En el capítulo más reciente, “Yo me llamo” tuvo una velada llena de emociones al definirse los finalistas y Grisales no solo evaluó el talento de los participantes, sino que la deslumbrante actriz, ataviada en un vestido rojo, tomó los micrófonos para darle un regalo al público.

“Me ericé”

La jurado dijo que su pasión por el canto sigue intacta y por eso señaló: “A mí siempre me ha gustado cantar. Estoy sentada aquí [en Yo me llamo] porque canto, me ha gustado mucho siempre, porque sí sé de canto y los que dicen que no canto nada, espero hoy digan ‘sí canta’”.