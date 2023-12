Amparo Grisales destapó ‘distancia’ con jurados de ‘Yo me llamo’ cuando termina el programa: “Me agarra la nostalgia”

Yo me llamo conquistó a los televidentes colombianos con una edición única y distinta en 2023, la cual se plasmó llena de sorpresas y momentos inesperados que llegaron a los shows de cada noche. Los personajes y famosos que avanzaron a la semifinal lograron destacar y dejar una huella en los seguidores del formato, reflejando en el escenario el potencial y diversidad que hay en su proceso profesional.

Cada capítulo se convirtió en una mezcla de sensaciones y emociones, las cuales llevaron a los espectadores a simpatizar con los participantes de esta edición. Poco a poco, las presentaciones dieron a brillar su toque, llevando a los jurados a ser más exigentes y estrictos con sus devoluciones para dejar avanzar a más de uno.

Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola no tuvieron fácil la tarea de elegir a los cantantes que ocuparían un lugar en la final, por lo que se percataron de detalles puntuales de cada show. Noche tras noche le pusieron la lupa fina a los restantes, intentando perfeccionarlos para la noche final.

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

Ante el mar de emociones que invadieron al programa, los expertos de esta versión decidieron dar unas palabras, enfocándose en la nostalgia que les generaba decir adiós a este proyecto. En las intervenciones se notó el sentimiento detrás de esta marcha, teniendo en cuenta que no se sabía cuándo sería el regreso a la pantalla chica.

Sin embargo, en esta charla se detonaron comentarios inesperados, los cuales reflejaron que los tres jurados no solían compartir mucho fuera del set de grabación del programa de Caracol.

Amparo Grisales destapó ‘distancia’ con sus compañeros fuera de ‘Yo me llamo’

De acuerdo con lo que se pudo observar, todo sucedió cuando César Escola tomó la palabra y mencionó lo que llevaba por dentro con relación al fin de la temporada. Allí habló desde el corazón y afirmó que se despedía de sus colegas, por un tiempo, hasta que coincidieran de nuevo.

“Estoy sintiendo nostalgia porque llega el final de ‘Yo me llamo’ y me despido de mucha gente, me despido de Amparo, de Pipe y entonces me agarra la nostalgia porque soy muy emotivo con esas cosas”, aseguró el argentino, dándole paso a un inesperado comentario de la ‘Diva’ colombiana.

Según se vio, Amparo Grisales no se contuvo y lanzó un particular apunte, el cual estaba enfocado directamente en sus compañeros, quienes, al parecer, no se ponían en contacto con ella tan seguido. La artista fue radical al mencionarle al maestro la oportunidad que tenía de compartir con ella haciendo una sola llamada.

La 'Diva' fue clara con sus apreciaciones sobre los otros jurados. | Foto: Fotograma, 53:56, Capítulo 54: En la búsqueda del doble exacto también hay decepciones | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Pues llama, porque también te pierdes cuando termina ‘Yo me llamo’, llama de vez en cuando, vamos a comer. Yo te llamo, tú me llamas”, dijo la colombiana.

No obstante, la actriz tomó la palabra y comentó un poco desde su perspectiva: “La verdad, yo feliz de terminar, irme de vacaciones, a otro proyecto y volver a empezar y volver a reencontrarnos, si Dios nos deja caminar por este planeta. Me da nostalgia los que se van yendo. Ya cuando gana el ganador me da mucha alegría, ver uno graduado por lo grande. Pero la verdad no me siento triste, hay que vivir el día a día con emoción y felicidad”.