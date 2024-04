Ana Karina Soto ‘regañó’ a uno de sus colegas de ‘Buen día Colombia’ por su conducta en el set: “¡Qué significa esto!”

No obstante, en medio del video que estaba grabando para compartir en sus historias de Instagram, la comunicadora se mostró impresionada por la manera en la que estaba trabajando uno de sus compañeros en el set de grabación, a quien descubrió in fraganti descansando sobre uno de los sofás del programa.

A raíz de esto, Ana Karina Soto protagonizó una nostálgica despedida en la que sus colegas le hicieron un homenaje recordando sus mejores reportajes en la sección de entretenimiento. “Tú eres la más, has marcado una era muy importante en el entretenimiento en este país y te quedas aquí, en esta gran casa periodística, en Noticia RCN, tú nos lo has dicho, es un paso hacia adelante, es una trasformación en toda esta vida profesional”, fue parte de lo que le dijo la periodista Maritza Aristizábal en su momento.

“Gracias, de verdad que estoy feliz porque no me voy, soy una convencida de que aquí es mi casa, he crecido profesionalmente, he crecido como persona, he crecido como ser humano, gracias al apoyo de todos, a este equipo maravilloso porque más que compañeros de trabajo somos una familia”, expresó en medio de lágrimas por la emoción que estaba sintiendo justo en aquel instante, cuando se arriesgó a seguir cautivando a la audiencia con su participación en Buen día Colombia.