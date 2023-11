“Antes duró mucho”: Amparo Grisales, sobre la reciente eliminación de Héctor Lavoe en ‘Yo me llamo’

Hace poco, se presentó un nuevo capítulo de la propuesta de televisión del Canal Caracol, Yo me llamo . A diferencia de otras oportunidades, la transmisión del formato de competencia que busca al doble perfecto de la imitación de artistas fue para dar a conocer el más reciente eliminado.

Seis concursantes estaban en peligro en la noche de eliminación, de modo que tuvieron la oportunidad de disputarse un puesto para continuar. Los tres jurados, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno , observaron con detalle cada una de las presentaciones, de las cuales el resultado fue que el doble del cantante de salsa Héctor Lavoe no continúa en Yo me llamo .

El encargado de dar a conocer la decisión de la noche fue el maestro Escola, quien en medio de la tensión aseguró que a Héctor Lavoe no le alcanzó para seguir cantando y ganarse millones de pesos.

| Foto: YouTube: Yo Me Llamo edición Colombia

Eliminación de Héctor Lavoe en 'Yo me llamo'. | Foto: YouTube: Yo Me Llamo edición Colombia

Asimismo, el participante no pudo ocultar los sentimientos que le produjeron su paso por la competencia de canto e imitación , mientras que el público lo despidió con aplausos y gritos.

“Gracias. Gracias a Dios, primero que todo, a mi madre, por las oraciones, a mis hermanos, a mi familia, a toda Colombia por apoyar esto que se llama salsa, que no muera nunca. Aquí estuve, dignamente, representando a ‘Hecticor’ Lavoe. Para mí fue un verdadero honor haber estado en este programa tan maravilloso, aprendí demasiado de la escuela” , fueron parte de las palabras de agradecimiento que dijo el imitador para cerrar este capítulo en su vida.

Despedida de 'Yo me llamo' Héctor Lavoe. | Foto: Lavoe

No obstante, al ser Yo me llamo de los programas más vistos en la televisión colombiana, mucho más por transmitirse en el horario estelar nocturno de las 8:00 p. m., aun cuando ya se hizo la eliminación del participante, las posturas de todo tipo no cesan.